総武Ｓ３着のミッキーヌチバナ（牡８歳、栗東・高橋亮厩舎、父ダノンレジェンド）は大野拓弥騎手との初コンビでマーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場、ダート１８００メートル）へ向かう。プロキオンＳ１２着のハナウマビーチ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父ゴールドドリーム）も石川裕紀人騎手とのコンビで同レースを予定する。