未勝利でアルメリア賞に挑戦して勝利を飾ったカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）は武豊騎手とのコンビ継続で毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）へ向かう。