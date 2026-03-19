米国発祥で急成長中のピックルボールを３世代で楽しむ新たな⼤会「港区カップ東京タワーピックルフレンドシップ２０２６夏−秋」の記者会見が１９日、東京都内のホテルで開かれ、子役の永尾柚乃（９）が参戦することが発表された。ピックルボールは「パドル」と呼ばれるラケットで穴が開いたプラスチック製の球を打ち合うラケット競技。港区カップは７月から９月にかけて開催され、９⽉１９、２０⽇に