日本バレーボール協会は１９日、女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで虚偽の上申書を作成した問題を受け、都内で会見し、川合俊一会長、国分裕之専務理事、内藤拓也業務執行理事が出席した。２０１８年に来日した女子選手の日本国籍取得が発端だった。日本人男性と結婚し、２３年１月から手続きを開始し、協会は申請の支援にあたった。上申書は国籍取得の際に特定の事情を国に説明するもの。１８日の協会の声明では、協会の担