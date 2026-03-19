お笑いタレントの関根勤（72）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「浅井企画」の後輩・お笑いコンビ「キャイ〜ン」のウド鈴木（56）の仰天エピソードを明かした。この日は、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」がゲスト出演。良ちゃんはウドについて「本番中もですけど、普段もずっと謝ってる」と話した。金ちゃんは「会うとすぐお金くれるんですよね。だからみんな街中でウドさん探してるんですよ、後輩芸人。浅井企