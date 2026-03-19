今月13日、停電の影響で東急東横線の菊名駅と、みなとみらい線元町・中華街駅の間の上下線で一時運転を見合わせたトラブルで、停電はみなとみらい線内で設備が落下し、架線に当たったことで起きたことがわかりました。このトラブルは、今月13日午後0時20分に停電が発生し、東急東横線の菊名駅と横浜高速鉄道みなとみらい線の元町・中華街駅の間の上下線で一時運転を見合わせたものです。およそ10時間後に全線で運転を再開しました