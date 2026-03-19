お笑いタレントの東野幸治（58）が、18日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。共演経験も多数あるお笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（56）の素顔を明かした。24年に第1子が誕生し、54歳でパパになった黒田。同番組で、クイズの解答チャンスをかけて“黒田の秘密の暴露”を求められた東野は、「こんなふうに毒を吐いてるけど」と切り出した。東野は「実はお子さんが生まれて、黒田さんの（スマート