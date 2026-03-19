イラン情勢を受けて世界中で高騰するガソリン価格。その影響は日本人に人気の観光地にも拡大しています。原油価格の高騰を受け、過去最高値となったガソリン価格。政府はきょうから新たな補助金を導入しましたが、店頭価格の反映まで1週間程度かかる見通しです。ガソリンスタンド利用客「行楽日和なのに家族で行くの悩む。相当高いからね」ガソリン高騰の影響は海外でも。日本人も多く訪れるタイの観光地アユタヤ。記者「アユタヤ