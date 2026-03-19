サッカー国際親善試合のドイツ戦に臨む冨安（後列右）と伊藤（同中央）ら＝2023年9月、ウォルフスブルク（共同）日本サッカー協会は19日、英国遠征に臨む日本代表28人を発表し、長く負傷に苦しんでいた冨安（アヤックス）が約1年9カ月ぶりに復帰した。日本は28日（日本時間29日）にグラスゴーでスコットランド、31日（同4月1日）にロンドンでイングランドと対戦する。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のメンバー発