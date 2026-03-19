小学館は19日、公式サイトを更新し「人権方針」を策定したと発表した。この方針のもと、「当社は人権尊重を最優先とした企業活動を進めてまいります」との立場を改めて強調した。この日に開催された臨時取締役会では、外部の弁護士3名で構成される第三者委員会を設置することを決議したとも発表された。第三者委員会の設置目的については「2026年2月28日付けでお知らせしましたとおり、マンガワン編集部において『堕天作戦』の