イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師は18日の声明で、最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長の殺害を非難し、報復を予告した。攻撃を実行したイスラエルを念頭に「人殺したちは程なく、血をもって代償を払うことになるだろう」と述べた。モジタバ師はラリジャニ氏について、50年近くイスラム体制内の多くの分野で経験を積み