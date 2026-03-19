貴金属の価格高騰を受け、新年度入庁者分から富山県職員バッジが、銀の台座に金を張り付けた仕様から、銅の台座と金メッキに変更されることが分かった。一つ９００円→３０００円に県によると、変更により製造価格は約３分の１に抑えられるという。２０２１年度は一つ約９００円で製造できていたバッジが、２５年度は約３０００円にまで高騰していた。新仕様では、大きさ（縦１０ミリ、横１２ミリ、厚さ３ミリ）の変更はなく