ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃803は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！◆夏菜子はスライディング、れにちゃんは脱ぎすぎる!?「関係者アンケートクイズ」を通じて、ももクロの素顔を紐解く「クイズ！あの人に聞きました」。#800から始まったこの企画。メンバーのみならず、MCの東京03・飯塚悟志の意外な一面まで暴露されてきたが、今回でいよいよラストだ。今回