創業60年以上の老舗おかきメーカーが営む、愛知県知多市の直売店「おかきや辰心」。1日3500キロ分の餅から作る約100種類のおかきが並び、規格外品のお得商品も人気です。 ■知多の老舗おかき直売店 愛知県知多市にある「おかき屋辰心」は、創業60年以上のお菓子メーカー「竹新製菓」が運営するおかきの直売店です。店内には、およそ100種類のおかきが並びます。 店舗の横にはおか