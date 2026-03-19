レギュラーガソリンの平均価格が、史上最高値の190円を超えました。 【写真を見る】【ガソリン価格】全国平均190円超 政府の補助金効果は？近くのガソリンスタンドでも20円ほど差が… 名古屋で調査 きょうから政府は補助金を再開し、170円程度に抑える狙いですが効果はいつくらいに現れるのでしょうか？ きのう（18日）取材した名古屋市内のガソリンスタンドをきょう、改めて取材しました。 （藤井竜太郎記者）「きのう