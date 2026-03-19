愛知県北名古屋市にある文明堂の名古屋工場直売店。定番のカステラはもちろん、直売店でしか買えない限定商品や、お値打ちの切り落としなど、ここだけの魅力が満載です。さらに“絹のような舌触り”と話題のレアカステラも人気を集めています。 ■限定カステラが並ぶ直売店 「3時のおやつは文明堂」でおなじみの文明堂。名古屋工場直売店には、約100種類のお菓子が並びます。客：「よくあいさつ代わりに使わせてもらっ