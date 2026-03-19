来週のドル円相場は、中東情勢の先行き不透明感や原油相場の上昇を背景としたドル高・円安基調に変化があるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５８円００銭～１６１円００銭。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続くなか、原油先物相場が再び騰勢を強めており、「有事のドル買い」や日本の貿易赤字拡大への思惑から円売り・ドル買いが入りやすい。また、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が１