瀬戸内地方は湿った空気の影響で、おおむね曇りになっています。19日夜は高気圧に覆われて、次第に晴れてくるでしょう。 20日もおおむね晴れる見込みです。19日よりも湿度が低く、空気が乾燥するため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で3度、津山で0度、高松で4度でしょう。19日朝よりも5度以上気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で18度、高松で17度の予想です。19日よりも大幅に気温の高いとこ