３月19日、日本サッカー協会は、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う英国遠征に臨む日本代表メンバー28人を発表した。６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦となるなか、アヤックスの冨安健洋が2024年６月以来、１年９か月ぶりに代表復帰を果たした。27歳DFはこれまで度重なる怪我に悩まされてきたなか、先月、アーセナル時代の2024年10月５日以来、484日ぶり