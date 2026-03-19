「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第20節は20日（金）から22日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ◼️大阪マーヴェラス vs デンソーエアリービーズ ©SV.LEAGUE 大阪MVは前節のGAME2で首位のNEC川崎から今シーズン初勝利を挙げた。キャプテンの田中瑞稀はアタックで21得点、ブロックで3得点の活躍。宮部愛芽世は21得点を挙げたほか、