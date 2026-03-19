お笑いコンビ・コットンの西村真二が、テレビ朝日系バラエティ『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）のTVerオリジナル企画「ひとり親で育った芸人」に出演。一度だけ会ったという父親との思い出を語った。【写真】巨大ケーキに奥様も！結婚式の写真を公開したコットン西村番組で西村は「生まれてた時から」父親がおらず、母親が自身を含めて3人を育て上げたと語った。その中で、分かれた親との関係性を問われた西村は「1回