警察庁＝東京・霞が関警察庁は19日、2025年に運転免許証が自主返納された件数は前年から7153件増え、43万5067件だったと発表した。2年連続の増加。75歳以上が返納したケースは26万915件（前年比4001件減）で、全体の約6割を占めた。警察庁によると、75歳以上の免許保有者は25年末時点で835万427人。東京・池袋で高齢のドライバーが母子をはねて死亡させた事故が起きた19年には過去最多となる60万1022件の返納があった。