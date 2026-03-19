記者会見で「コンプライアンス推進課」の新設を発表する福井県の石田嵩人知事＝19日午前、福井県庁福井県は19日、県庁に「コンプライアンス推進課」を4月1日付で新設すると発表した。杉本達治前知事（63）によるセクハラ問題を受けた組織改編で、ハラスメント被害が起きた際の調査を主導し対策を強化する。これまでハラスメント対応は人事課が一元的に担ってきたが、コンプライアンス推進課に業務を移管する。課長以下5人体制