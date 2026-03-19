女子アナ界きってのコスプレイヤー、日本テレビの河出奈都美アナウンサーが新たなコスプレ姿を披露し、話題になっている。3月17日に更新した自身のXに《さすがにコスプレしてなさすぎる。さすがにやりたい（とか言ってしれっと未公開写真だしましたすみません） もしリクエストなんてあれば教えてください…!》と投稿。ブルーのカラコンと金髪のウィッグを装着し、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクターである惣流