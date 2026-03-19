日やけ止めブランドのALLIEが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした限定デザインパッケージの商品を、3月21日（土）から数量限定で発売する。ALLIE×ちいかわコラボ限定デザインパッケージが登場今回は「ジェルUV」と、ベースメイクの仕上がりになる「ノーファンデUV」が、ちいかわのコラボパッケージでお目見えする。顔・からだ用日やけ止めの「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」