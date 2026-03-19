ロックバンド「ワイルドハーツ」が、フロントマンのジンジャー・ワイルドハートが希少な血液がんであるマントル細胞リンパ腫（MCL）と診断されたことを明かした。16日にバンドの公式SNSアカウントに投稿された声明では、ジンジャーが2025年12月に行われたイギリスツアー中に、「激痛」に襲われたことをきっかけにがんが判明したとされている。 【写真】昨年の英国ツアー、元気なパフォ