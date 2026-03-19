松本洋平文部科学大臣は、不倫関係にあった女性と議員会館で不適切な行為に及んだとされる報道について、「個別の内容は回答を差し控える」と繰り返しました。【映像】謝罪する松本文部科学大臣（実際の様子）松本文科大臣「大変ご迷惑をおかけしておりますことに対し、心からお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございません」松本文科大臣について、週刊文春は不倫関係にあった女性と議員会館で不適切な行為に及ん