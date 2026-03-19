9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演する、20日放送のTBS系バラエティー『黄金のワンスプーン！』（後8：55）では、及川光博との“夢のエレガント対決”や山田優が急きょ自宅でも作る手料理を披露。長野県産の「長芋＆みゆきポーク」を舘様が極上の鉄板エレガント料理に変身させる。【写真】6歳のファンとお子様ランチ作りする宮舘涼太同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地をめぐり、その土