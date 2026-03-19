◇大相撲春場所12日目（2026年3月19日エディオンアリーナ大阪）大阪府四條畷市出身の前頭12枚目の朝紅龍（27＝高砂部屋）が大阪府寝屋川市出身で人気業師の東前頭8枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を押し出して3場所連続の勝ち越しを決めた。ご当所力士の2人は初対戦。大歓声の中、朝紅龍が立ち合いから鋭い踏み込みで攻勢をかけ、さらに突っ張って前に出ると、宇良の右足が滑って土俵を割った。ABEMA大相撲中継で解説を務め