東京電力は１９日、トラブルで発送電を停止した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機について、順調にいけば４月中にも営業運転を開始できるとの見通しを示した。東電によると、トラブルの原因となった部品を今月２１日までに交換し、タービンを起動して発電を再開する予定。６号機では今月１２日、発電機からの漏電を示す警報が作動したため、１８日に予定していた営業運転の開始を延期した。原因を調べた結果、漏電は発生