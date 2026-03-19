広島・床田寛樹投手が１９日、マツダスタジアムで投手練習に参加した。２０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発予定。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕が、開幕前のラスト登板だ。「真っすぐのスピードをしっかり出せるように。あとは本番と一緒で打者を見ながら、無駄な四球を出さないようにできればいいかな」。明確なテーマでマウンドに上がる。プロ１０年目で初の大役。１１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に