日本サッカー協会は１９日、親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。＊＊＊Ｗ杯優勝経験（１９６６年大会）のあるイングランドとの対戦。Ｗ杯優勝国との対戦は、昨年１０月に歴史的な逆転勝利を飾ったブラジル戦（３〇２）以来だ。同戦は前半こそ０―２で劣勢だったが、後半に南野、中村、上田のゴールが生まれ、１４度目の対戦で初勝利を飾った