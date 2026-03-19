元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が家族ショットを公開し、話題になっている。１９日までにインスタグラムで「子供達はぱぱとままとおじいちゃんとおばあちゃんが大好き３姉妹が揃（そろ）うと本当にうるせーのでお姉ちゃんの私が黙ります。（珍しい）ぱぱはいつも聞き役。ままは話の時を戻すプロ村重家、一生会話が進まないが楽しい」とつづり、家族で顔を寄せ合う仲むつまじいショットを披露。「今回は、おばあちゃん