◆センバツ第１日▽１回戦阿南光１―３中京大中京（１９日・甲子園）阿南光の先発・小田拓門投手（３年）は８回途中３失点で降板した。同点の６回１死、中京大中京の５番・松田知輝（２年）に勝ち越しソロを許した。「真っすぐが高めに浮いてしまいました。課題が見つかったので、夏に甲子園に戻ってきたい。絶対帰ってくるという強い意識で練習に取り組みたい」と悔しがった。徳島県立の阿南光は新野と阿南工が再編統合し