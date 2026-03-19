◆センバツ第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）開幕戦は昨夏の甲子園優勝に導いた沖縄尚学・末吉良丞投手（３年）が登場。７回まで無失点でしのいだが、１点リードの８回裏に４失点。チームは９回に２点を返して、なおも２死満塁としたが、あと１点が届かなかった。高野連が議論を進める７回制が導入されていたら、末吉が試合時間１時間ちょっと、球数９６の４安打完封勝利を飾っていた。Ｘ（旧ツイッター