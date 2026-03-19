ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、きょう19日(21:00〜)に配信される。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○過去の二股疑惑が浮上第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ。第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫り