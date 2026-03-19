ボーイズグループStray Kidsのメンバー、チャンビンがソウル狎鴎亭（アックジョン）の高級マンションを全額現金で購入し、並外れた財力を証明した。3月19日、不動産登記簿謄本によると、チャンビンは2025年2月、ソウル江南（カンナム）区狎鴎亭洞の現代（ヒョンデ）マンション（1〜2次）の専有面積198?の一室を単独名義で購入した。【写真】チャンビン、プライベートで大阪満喫根抵当権が設定されていない点から、94億ウォン（約10