餃子専門店「大阪王将」は、2026年3月25日(水)から、海老を主役にした期間限定フェア「春はDangDang！海老ろうぜ！」を開催する。※文中価格は全て税込表記【商品画像】通常サイズの焼きそばはこちら（チャーハンも比較）今回のフェアで登場するのは、「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」と「心躍る弾むザックザク海老チャーハン」の2商品。「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」は、強火で香ばしく焼き上げたもちもちの