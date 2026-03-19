27日のシーズン開幕戦まであと8日に迫るNPB。ファーム球場ではアピール合戦が続いています。この日は1軍の試合が行われておらず、ファームでは公式戦6試合が実施。開幕に向けて調整を続ける選手や、1軍切符をつかむためにアピールを続ける選手たちが出場しました。そんな中、各地で快音が連発。計10本のホームランが生まれました。楽天では小深田大翔選手が先頭打者HRを記録。この打席を含む3打席全てでヒットを記録し、3打点をあ