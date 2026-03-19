お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが１９日、都内で行われた、一般社団法人「ハッシャダイソーシャル」による１８歳の成人を祝う成人式「ＣＨＯＯＳＥＹＯＵＲＬＩＦＥＦＥＳ’２６＃１８歳の成人式」にゲスト出演した。囲み取材では、タレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際について報道陣から直接問われると、必死の抵抗を展開した。くるまは、相方・松井ケムリにまつわるエピソードを語った中で「最近新しい相方との出会