日本サッカー協会は３月19日、英国遠征に向けた日本代表メンバーを発表。韓国メディア『エクスポーツニュース』はこの発表を受け、「日本のフィールドプレーヤーのパワーは驚異的だ。Jリーグ組はたったひとり」と題した記事を掲載し、日本のスクワッドの充実ぶりに注目した。３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する森保ジャパンのメンバーで、フィールドプレーヤーの国内組は、19歳の佐藤龍之介（FC