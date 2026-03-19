◇NBA ブルズ 109-139 ラプターズ(日本時間19日、ユナイテッド・センター)NBAのブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が19日、ラプターズ戦に途中出場し会場を沸かせました。ベンチスタートの河村選手はこの日、83-120と大量リードを許した最終クオーターの残り7分42秒から途中出場しました。ホームの大歓声を受けコートに入った河村選手は残り7分9秒、レナード・ミラー選手のダンクシュートにつなげるビハインド・ザ・バックパスを決め