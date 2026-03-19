東京五輪の決勝戦で使用された卓球台が１９日、静岡・磐田市に寄贈された。磐田卓球場「ラリーナ」で寄贈＆お披露目式が行われ、混合ダブルス金メダルの伊藤美誠（２５）＝スターツ＝と水谷隼さん（３６）が出席した。ともに磐田市出身。各種目の決勝で使用された２台の卓球台は、ネットに五輪マーク、脚に漆（うるし）塗りが施されるなど特別仕様。大会後に東京都在住の会社役員・中西聖さん（６９）がオークションなどを通じ