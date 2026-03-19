１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、気象庁が東京の桜が開花したと発表した瞬間を生中継した。放送開始直後の午後２時、気象庁の職員が東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木を確認。開花の基準となる５から６輪以上のところ、６１輪咲いていることが確認され、東京での桜の開花発表となった。同番組では例年、開花発表の瞬間をリポートしている阿部祐二リポーターが