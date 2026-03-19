◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）前週の台湾ホンハイレディースでツアー通算２勝目を挙げた菅楓華（ニトリ）は開幕前日の１９日、インコース９ホールをラウンドし、最終調整。「ショットの感覚はすごく良いまま。頭とか体力は３試合目にしてけっこう疲労が来ているけど、しっかり切り替えながら頑張っていきたい」と意気込みを語った。