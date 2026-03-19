メインシナリオ…レンジ放れを待つ、上値は0.7187が最初の関門。現状、0.6900～0.7200前後でのレンジ相場となっている。目先、同レンジからの放れに注目したい。買いが先行すれば、11日の高値0.7187が最初の関門になる。高値更新となれば、節目の0.7200を試そう。0.72台に乗せると、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を目指すとみる。0.7300も突破すれば、節目の0.7400や22年4月20・21日の高値がある0.7458がター