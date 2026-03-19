メインシナリオ…もみ合いながら下値を探る展開を見せている。一目均衡表の雲を下に抜けており、下落基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、3月9日の安値9.376となる。ここ抜けてくると、2025年12月25日の安値9.259、2025年12月11日の安値9.167、2025年12月1日の安値9.054、9.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の下限の9.482、9.500円の節目、転換線の