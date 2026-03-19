メインシナリオ・・・9日以降、117.02円から117.20円の価格帯で何度も上値を抑えられており、117円台前半の上値の重さが鮮明で、調整含みとなっている。18日の安値115.72円を下抜けば、115円の節目や3日の安値114.73円、一目均衡表の基準線の114.49円を試す可能性がある。一目均衡表の基準線の114.49円を割り込むようなら、雲の上限の113.58円や2月25日の安値113.53円が下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、9日の高値