大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースの大谷翔平投手(24)が18日(日本時間19日)、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとの試合に、先発としてオープン戦初登板した。 結果は4回3分の1で61球投げて、4奪三振・2四球・1安打・無失点の好投で勝ち投手となり、シーズン開幕に向けて順調な仕上がりを見せた。 今日の試合は午後1時5分開始の気温38度の猛暑の中で開始され、大谷選手は打者として