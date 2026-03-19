長野地方裁判所で19日に開かれた裁判で、懲役６年の実刑判決（求刑は懲役7年）を言い渡されたのは、東京都港区南青山に住む保険コンサルタントの小林貴則被告（39）です。起訴状などによりますと、小林被告は2021年から2023年にかけて、自身が当時勤めていたメットライフ生命保険の顧客10人に対し、うその投資話を持ち掛け、現金あわせて7478万円をだまし取ったとされています。小林被告は起訴内容について認めていました。裁判で